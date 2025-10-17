GRABADO el 17-10-2025
Gobierno fascista
El entenadito de la derecha.
Alitas para Keiko.
Traidora nata.
Keiko agradece a sus lacayos.
Keiko da un golpe de Estado.
Golpe de estupidez.
Jerí por dentro.
Fábrica de jamones.
Metáfora del Perú.
Nobel de la estupidez.
Telenovela turca.
La misma mugre.
Ropi Jerí, el dúo.
Hermelinda linda.
Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.
