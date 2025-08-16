GRABADO el 16-08-2025

A 18 años del terremoto de Pisco: así se desarrolló segundo simulacro nacional multipeligro

Después de más de 270 años sin registrar un gran movimiento telúrico en Lima, los especialistas advierten que la capital enfrenta un alto riesgo sísmico. Ante este escenario, se realizó el segundo Simulacro Nacional Multipeligro, una jornada que buscó reforzar la cultura de prevención y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de estar preparados.



La fecha escogida tuvo una carga simbólica: se conmemoraron los 18 años del devastador terremoto de 7,9 grados que golpeó Pisco en 2007, una tragedia que dejó cientos de fallecidos, miles de damnificados y cuantiosas pérdidas materiales. Autoridades recordaron que la preparación es clave para evitar que una catástrofe de similares dimensiones vuelva a repetirse.



Durante el ejercicio se recrearon escenarios de emergencia, como un sismo de gran magnitud y operaciones de rescate en edificios, además de incendios controlados por brigadas especializadas y la Policía. Asimismo, se enfatizó la necesidad de contar con una mochila de emergencia y de identificar previamente los puntos seguros en viviendas y comunidades.



PAÍS ALTAMENTE SÍSMICO



El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y diversas instituciones remarcaron que el Perú es un país altamente sísmico y que el riesgo es permanente. Los simulacros son importantes para salvar vidas, señalaron los voceros, destacando que la preparación ciudadana, sumada a la respuesta del Estado, constituye la mejor herramienta para reducir daños y proteger la vida ante un futuro sismo de gran magnitud.





Ingresa a http://ptv.pe/451041 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 16/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025.

Actor Ramón García en UCI: familia pide apoyo económico para su tratamiento.

Callao: vuelca camión y vecinos saquean cargamento de trigo.

La Victoria: mercado La Parada será modernizado con una inversión de S/ 350 millones.

Puno: desaparece siendo niño y lo hallan con vida 21 años después.

Comas: detienen a sujeto acusado de ultrajar a menor de 13 años.

A 18 años del terremoto de Pisco: así se desarrolló segundo simulacro nacional multipeligro.

Extorsionadores atacan con explosivo una pollería en Chimbote.

Trujillo: esta es la situación a dos días del atentado que dejó cinco heridos.

Intervienen en aeropuerto Jorge Chávez a esposo de peruana desaparecida en Estados Unidos.

Tragedia en Pasamayito: Fiscalía investiga accidente de camión que dejó tres fallecidos.

Nuevo atentado contra empresa de transportes en Carabayllo: colocan explosivo en bus de Emptonsa.

Ola de sicariato golpea Lima: dos asesinatos en Miraflores y Callao en menos de 24 horas.

Centro de Lima: capturan a cinco delincuentes tras balacera.

El Agustino: detienen a sujeto que acuchilló a madre de familia frente a sus hijas.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.