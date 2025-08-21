GRABADO el 21-08-2025

Empieza colecta pública 2025 de la Liga contra el Cáncer

Desde 24 Horas

Congresista Darwin Espinoza pidió licencia para ver partido de Alianza Lima en Ecuador.

Partido Aprista: Cancelan afiliación de Javier Velásquez Quesquén rumbo a elecciones 2026.

Betssy Chávez levantó su huelga de hambre y se encuentra estable, según el INPE.

Premier Arana pide sancionar a fiscales y policías que investigaron a Dina Boluarte.

Empieza colecta pública 2025 de la Liga contra el Cáncer.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 21 DE AGOSTO DEL 2025.

Mabis: crean dispositivo que diagnostica cáncer de mama en solo 15 minutos.

Miraflores: Transeúntes disfrutan del puente de La Paz pese a críticas de vecinos.

Martin Vizcarra sería trasladado al penal de Lurigancho.

Ministro de Transportes sobre paro: No ha existido, hemos tenido un día normal.

Congreso busca que Senadores y diputados ganen más de S/35 mil.

¡Atención PNP! Robos a transeúntes y negocios se incrementan en Av. Caquetá.

Comas: extorsionadores detonan explosivo en restobar exigiendo cupo (2/2).

Madre de niño víctima de sicarios en Huaura: El norte chico se está desangrando.

Salen de prisión y roban mercadería de camiones.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.