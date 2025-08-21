Empieza colecta pública 2025 de la Liga contra el Cáncer
Desde 24 Horas
Congresista Darwin Espinoza pidió licencia para ver partido de Alianza Lima en Ecuador.
Partido Aprista: Cancelan afiliación de Javier Velásquez Quesquén rumbo a elecciones 2026.
Betssy Chávez levantó su huelga de hambre y se encuentra estable, según el INPE.
Premier Arana pide sancionar a fiscales y policías que investigaron a Dina Boluarte.
24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 21 DE AGOSTO DEL 2025.
Mabis: crean dispositivo que diagnostica cáncer de mama en solo 15 minutos.
Miraflores: Transeúntes disfrutan del puente de La Paz pese a críticas de vecinos.
Martin Vizcarra sería trasladado al penal de Lurigancho.
Ministro de Transportes sobre paro: No ha existido, hemos tenido un día normal.
Congreso busca que Senadores y diputados ganen más de S/35 mil.
¡Atención PNP! Robos a transeúntes y negocios se incrementan en Av. Caquetá.
Comas: extorsionadores detonan explosivo en restobar exigiendo cupo (2/2).
Madre de niño víctima de sicarios en Huaura: El norte chico se está desangrando.
Salen de prisión y roban mercadería de camiones.
Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.
