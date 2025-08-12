GRABADO el 12-08-2025

Congresistas cuestionados presidirán comisiones clave Primera Edición Noticias Perú

En el último año legislativo, varias comisiones del Congreso fueron instaladas con presidentes que enfrentan cuestionamientos por su trayectoria o investigaciones en curso. Entre ellos figuran Arturo Alegría, Víctor Flores, Elvis Vergara y María Acuña, quienes liderarán grupos de trabajo clave pese a las críticas.



