GRABADO el 11-09-2025

De vuelta a la selva: liberan a 6 tortugas y 2 añujes en Pacaya Samiria

En un simbólico acto, que contó con participación de la sociedad civil y de autoridades cuyas funciones incluyen preservar ecosistemas en la amazonia, seis tortugas motelo y dos añujes -especies emblemáticas de la selva peruana- regresaron a su hábitat natural, tras ser arrebatadas de las manos de mercaderes inescrupulosos y pasar por un periodo de readaptación.











