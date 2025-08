GRABADO el 05-08-2025

DEL ODIO AL AMOR Del Castillo y Mulder postularían juntos por el APRA: QUE NO GANE EL COMUNISMO"

¿POR EL BIEN DEL PAÍS? Jorge del Castillo sorprendió a Mauricio Mulder al proponerle, frente a la estatua de Haya de la Torre, que postulen juntos en una misma plancha presidencial por el Partido Aprista, con miras a las elecciones generales del 2026.



Según Del Castillo, la unión de ambos lograría que el APRA recupere respaldo electoral, lo que a su juicio podría llevarlos a la victoria, ya que no se puede permitir que el comunismo siga imponiéndose en las elecciones presidenciales. Por eso, insistió en que, por el bien del país, la alianza es necesaria.



Lo curioso es que ambos personajes parecen haber olvidado los insultos y descalificaciones que se lanzaron mutuamente en el pasado, cuando criticaban abiertamente su comportamiento político en distintos espacios públicos.





