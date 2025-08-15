GRABADO el 15-08-2025

DINA BOLUARTE LLEGA A SANTA ROSA EN VIVO Y SHARMELÍ BUSTÍOS RESPONDE Del Hecho Al Dicho con CHINCHA

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
Hoy Jaime Chincha en DelHechoAlDicho
DINA BOLUARTE LLEGA A SANTA ROSA TRAS CONFLICTOS FRONTERIZOS CON COLOMBIA
La presidenta viajó a la triple frontera días después de la tensión diplomática y militar con el gobierno de Gustavo Petro. El Ejecutivo busca mostrar control, mientras en la zona persisten reclamos y temores por un posible escalamiento.

CONGRESO DECLARA PERSONA NO GRATA A DANIEL QUINTERO
El parlamento reacciona contra el exalcalde colombiano por izar la bandera de su país en territorio peruano. La medida aviva la polémica y evidencia la fragilidad en las relaciones bilaterales.

ORGANISMOS INTERNACIONALES RECHAZAN LEY DE AMNISTÍA
Diversas entidades advierten que la norma promulgada por el Congreso y Dina Boluarte podría generar impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, afectando la imagen del Perú en el exterior.

ATENTADO DELINCUENCIAL EN TRUJILLO
Un ataque con explosivos destruyó varias viviendas y dejó múltiples heridos, revelando la creciente inseguridad y el poder del crimen organizado en el norte del país.

ENTREVISTA A SHARMELÍ BUSTÍOS HIJA DEL DIFUNTO PERIODISTA HUGO BUSTÍOS
Analiza el impacto de la ley de amnistía en el caso de su padre, asesinado por militares, y denuncia cómo esta norma amenaza la justicia para las víctimas de violencia política.

Dale like, comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ningún análisis político con JaimeChincha

DelHechoAlDicho DinaBoluarte Colombia SantaRosa SharmelíBustios LeyDeAmnistía HugoBustios NoticiasPerú PolíticaPerú DanielQuintero Trujillo Frontera DDHH LaRepúblicaLR

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública

Desde La República - LR+

TRUMP Y PUTIN EN VIVO: presidentes de Estados Unidos y Rusia se reúnen en Alaska EnDirectoLR.

CORSO DE LA AMISTAD 2025: Arequipa celebra con danzas su 485 aniversario EnVivoLR.

EN VIVO FATAL ACCIDENTE EN PASAMAYITO DEJÓ 3 FALLCIDOS EnDirectoLR.

TRUJILLO: Virgen de la Puerta permanece intacta tras fuerte explosión EnVivoLR.

¿SOMOS PERÚ? Dina Boluarte canta Contigo Perú EN VIVO en Santa Rosa de Loreto HLR.

LE RESPONDEN A DINA POR LEY DE AMNISTÍA: LO MEJOR DE SIN GUION, ARDE TROYA Y DHAD EN MODO REACCIÓN.

EN VIVO SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 15 DE AGOSTO EnDirectoLR.

Putin y Trump cara a cara en Alaska LR.

¿Qué opinan los AREQUIPEÑOS de que EN LIMA SE COMA el ADOBO CON ARROZ? PERUANOS RESPONDEN LR.

¡TENSIÓN AL LÍMITE! Colombia presiona liberación de topógrafos en la isla Santa Rosa HLR.

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 18/08/25 La República - LR.

TRUJILLO: Explosión deja 3 FALLCIDOS y se vincula a banda criminal 'Los Pepes' LR.

UNIVERSITARIO GOLEADO y CASI ELIMINADO por PALMEIRAS en el MONUMENTAL LR.

Claudia Sheinbaum en la Mañanera de HOY, 15 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

DINA BOLUARTE LLEGA A SANTA ROSA EN VIVO Y SHARMELÍ BUSTÍOS RESPONDE Del Hecho Al Dicho con CHINCHA.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

TRUMP Y PUTIN EN VIVO: presidentes de Estados Unidos y Rusia se reúnen en Alaska EnDirectoLR

video

CORSO DE LA AMISTAD 2025: Arequipa celebra con danzas su 485 aniversario EnVivoLR

video

EN VIVO FATAL ACCIDENTE EN PASAMAYITO DEJÓ 3 FALLCIDOS EnDirectoLR

video

TRUJILLO: Virgen de la Puerta permanece intacta tras fuerte explosión EnVivoLR

video

¿SOMOS PERÚ? Dina Boluarte canta Contigo Perú EN VIVO en Santa Rosa de Loreto HLR

video

LE RESPONDEN A DINA POR LEY DE AMNISTÍA: LO MEJOR DE SIN GUION, ARDE TROYA Y DHAD EN MODO REACCIÓN

video

EN VIVO SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 15 DE AGOSTO EnDirectoLR

video

Putin y Trump cara a cara en Alaska LR

video

¿Qué opinan los AREQUIPEÑOS de que EN LIMA SE COMA el ADOBO CON ARROZ? PERUANOS RESPONDEN LR

video

¡TENSIÓN AL LÍMITE! Colombia presiona liberación de topógrafos en la isla Santa Rosa HLR

video

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 18/08/25 La República - LR

video

TRUJILLO: Explosión deja 3 FALLCIDOS y se vincula a banda criminal 'Los Pepes' LR

video

UNIVERSITARIO GOLEADO y CASI ELIMINADO por PALMEIRAS en el MONUMENTAL LR

video

Claudia Sheinbaum en la Mañanera de HOY, 15 de agosto de 2025 EnDirectoLR

video

DINA BOLUARTE LLEGA A SANTA ROSA EN VIVO Y SHARMELÍ BUSTÍOS RESPONDE Del Hecho Al Dicho con CHINCHA

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 16 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo