GRABADO el 15-08-2025

DINA BOLUARTE LLEGA A SANTA ROSA EN VIVO Y SHARMELÍ BUSTÍOS RESPONDE Del Hecho Al Dicho con CHINCHA

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM

Hoy Jaime Chincha en DelHechoAlDicho

DINA BOLUARTE LLEGA A SANTA ROSA TRAS CONFLICTOS FRONTERIZOS CON COLOMBIA

La presidenta viajó a la triple frontera días después de la tensión diplomática y militar con el gobierno de Gustavo Petro. El Ejecutivo busca mostrar control, mientras en la zona persisten reclamos y temores por un posible escalamiento.



CONGRESO DECLARA PERSONA NO GRATA A DANIEL QUINTERO

El parlamento reacciona contra el exalcalde colombiano por izar la bandera de su país en territorio peruano. La medida aviva la polémica y evidencia la fragilidad en las relaciones bilaterales.



ORGANISMOS INTERNACIONALES RECHAZAN LEY DE AMNISTÍA

Diversas entidades advierten que la norma promulgada por el Congreso y Dina Boluarte podría generar impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, afectando la imagen del Perú en el exterior.



ATENTADO DELINCUENCIAL EN TRUJILLO

Un ataque con explosivos destruyó varias viviendas y dejó múltiples heridos, revelando la creciente inseguridad y el poder del crimen organizado en el norte del país.



ENTREVISTA A SHARMELÍ BUSTÍOS HIJA DEL DIFUNTO PERIODISTA HUGO BUSTÍOS

Analiza el impacto de la ley de amnistía en el caso de su padre, asesinado por militares, y denuncia cómo esta norma amenaza la justicia para las víctimas de violencia política.



