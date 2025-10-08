GRABADO el 08-10-2025

Burros, ¡es el pueblo llamando!

hildebrandtensustreceOficial

Desde Hildebrandt en sus trece

Terruqueando, otra vez.

Arriola a balazo limpio.

Keiko, un gobierno deleznable.

Burros, ¡es el pueblo llamando!.

Desvergüenza o estupidez.

Burra, ¡contesta el teléfono!.

!Lagarto resultó gato¡.

¡Así de mal estamos!.

Chancho asado.

Obispo mujeriego.

!Atención generación Z¡.

En nombre de las mujeres.

Dina engrasada.

¡Keiko celebrando!.

Dina, das vergüenza.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Hildebrandt en sus trece

Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.