Nicanor Boluarte: allanan casa por presunto favorecimiento a mina 'El Dorado' Mirada de Fondo
El nuevo allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte a cargo de la fiscalía, es analizado por Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este miércoles 27 de agosto.
noticiashoy breakingnews videocolumna Perú Boluarte Fiscalía operativoÍcaro allanamiento corrupción mineraElDorado
