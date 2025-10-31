GRABADO el 31-10-2025

Huracán Melissa deja casi 50 muertos y daños catastróficos en el Caribe El Comercio

El huracán Melissa, el más poderoso registrado en casi un siglo, ha dejado una estela de destrucción en el Caribe.
Al menos 30 personas murieron en Haití y 19 en Jamaica, mientras Cuba reporta daños masivos en viviendas, infraestructuras y servicios básicos.
Con vientos de hasta 300 km/h y lluvias torrenciales, Melissa se convirtió en una tormenta categoría 5 que arrasó poblaciones enteras, provocó inundaciones repentinas y dejó miles de desplazados.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. advirtió que Melissa se dirige ahora hacia Bermudas, donde ya se emitieron alertas máximas. Estados Unidos envió equipos de rescate a Haití, Jamaica y República Dominicana, mientras Venezuela anunció ayuda humanitaria para Cuba.
Expertos del Imperial College aseguran que el cambio climático favoreció la intensidad excepcional de este huracán.

Huracán Melissa deja casi 50 muertos y daños catastróficos en el Caribe El Comercio.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

