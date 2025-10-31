GRABADO el 31-10-2025

Huracán Melissa deja casi 50 muertos y daños catastróficos en el Caribe El Comercio

El huracán Melissa, el más poderoso registrado en casi un siglo, ha dejado una estela de destrucción en el Caribe.

Al menos 30 personas murieron en Haití y 19 en Jamaica, mientras Cuba reporta daños masivos en viviendas, infraestructuras y servicios básicos.

Con vientos de hasta 300 km/h y lluvias torrenciales, Melissa se convirtió en una tormenta categoría 5 que arrasó poblaciones enteras, provocó inundaciones repentinas y dejó miles de desplazados.



El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. advirtió que Melissa se dirige ahora hacia Bermudas, donde ya se emitieron alertas máximas. Estados Unidos envió equipos de rescate a Haití, Jamaica y República Dominicana, mientras Venezuela anunció ayuda humanitaria para Cuba.

Expertos del Imperial College aseguran que el cambio climático favoreció la intensidad excepcional de este huracán.



HuracánMelissa Caribe Haití Jamaica Cuba DesastreNatural

CambioClimático TormentaCategoría5 EmergenciaClimática NoticiasHoy

Huracanes2025 Destrucción FuerzaDeLaNaturaleza ÚltimaHora



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Huracán Melissa muertos Haití Jamaica

Tormenta categoría 5 en el Caribe

Melissa destruye Haití y Jamaica

Cambio climático huracanes 2025

Daños en Cuba tras huracán

Melissa rumbo a Bermudas

Trump envía ayuda a Haití y Jamaica

Melissa el huracán más fuerte del siglo

Inundaciones en Haití y Jamaica

Crisis humanitaria en el Caribe

Desde EL COMERCIO

Presentan denuncia constitucional contra Dina Boluarte El Comercio.

Huracán Melissa deja casi 50 muertos y daños catastróficos en el Caribe El Comercio.

Trump reparte dulces en la Casa Blanca mientras Halloween invade las calles de EE.UU. El Comercio.

Incautan más 35 000 cartuchos de dinamita en Comas El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 31 DE OCTUBRE: PRESENTAN DENUNCIAN CONSTITUCIONAL CONTRA DINA BOLUARTE.

ELI, HECTOD Y UMI HYU LUNES A VERNES 10AM UNO MÁS ENVIVO.

Perú no tiene política de ciberseguridad El Comercio.

FLORCITA POLO AL CONGRESO UNO MÁS ENVIVO.

República Dominicana incauta narcolancha en pleno despliegue de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

IRL: DESDE CERCADO DE LIMA, ASÍ EMPIEZA EL CICLO DE LA EXTORSIÓN Pasa en la Calle EN VIVO.

¿Quién es Doca? El número 2 del Comando Vermelho que burló a 2.500 policías El Comercio.

Cometa 3I/ATLAS: las inusuales características que desconciertan a los científicos El Comercio.

Maduro propone quitar la nacionalidad a quienes traicionen a Venezuela El Comercio.

Fatal accidente aéreo deja tres muertos en planta de gas en Cusco El Comercio.

Phillip Butters rumbo al 2026: polémicas, alianzas y contradicciones en Avanza País El Comercio.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.