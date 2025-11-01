GRABADO el 01-11-2025

EE.UU. podría volver a ensayar armas nucleares y genera alarma mundial El Comercio

Donald Trump volvió a encender las alarmas internacionales al reafirmar que Estados Unidos podría retomar las pruebas de armas nucleares por primera vez desde 1992.



Durante una declaración a bordo del Air Force One, el presidente aseguró: Vamos a hacer algunas pruebas. Si otros lo hacen, nosotros también. Sin embargo, evitó aclarar si se trata de pruebas subterráneas o explosivas.



El Pentágono defendió la decisión como una forma responsable de garantizar la disuasión nuclear.

El anuncio ocurre mientras el tratado de desarme Nuevo START entre EE.UU. y Rusia vence en febrero, lo que podría abrir la puerta a una nueva carrera armamentista.



