GRABADO el 31-10-2025

República Dominicana incauta narcolancha en pleno despliegue de EE.UU. en el Caribe El Comercio

República Dominicana detuvo una presunta narcolancha con 650 paquetes de cocaína procedentes de Sudamérica, en el puerto de Baní.

La operación ocurre en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, donde buques de guerra, aviones de combate y próximamente el portaaviones USS Gerald R. Ford operan bajo la doctrina de contrarrestar el narcoterrorismo.



Donald Trump afirma que ya no hay tráfico marítimo en el Caribe, pero este caso demuestra que las rutas siguen activas.

Venezuela y Colombia acusan a Washington de usar el narcotráfico como excusa para intervenir militarmente y promover un cambio de régimen.



RepúblicaDominicana Narcolancha Cocaína Caribe EstadosUnidos Trump Portaaviones Narcotráfico USS GeraldFord Venezuela TensiónMilitar Colombia



