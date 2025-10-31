GRABADO el 31-10-2025

Trump reparte dulces en la Casa Blanca mientras Halloween invade las calles de EE.UU. El Comercio

Halloween volvió a tomarse las calles del mundo. Desde Nueva York hasta Tokio, las calabazas, disfraces y sustos dominaron la noche del 31 de octubre. En Estados Unidos, el país que celebra Halloween con más pasión, incluso la Casa Blanca participó: el presidente Donald Trump y la primera dama Melania repartieron dulces a cientos de niños en una ceremonia llena de luces, decoración y tradición.



Pero algunos ciudadanos llevan esta fiesta a otro nivel. En Los Ángeles, una pareja que se mudó desde Seattle construyó la casa más famosa del vecindario, con una decoración tan impresionante que atrae entre 1.500 y 1.800 visitantes cada año.



En California, un autolavado reinventó Halloween con una experiencia terroríficamente divertida: clientes entran a lavar su auto mientras actores disfrazados los asustan entre luces, humo y música de suspenso. Este evento nació en 2020, cuando la pandemia canceló celebraciones públicas, y hoy se ha convertido en una tradición.



Halloween2025 NocheDeBrujas Trump CasaBlanca DecoraciónHalloween DulceOTruco USA LosAngeles HalloweenEnElMundo Calabazas SpookySeason



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Halloween en Estados Unidos

Donald Trump Halloween Casa Blanca

Decoraciones extremas de Halloween

Fiesta de Halloween 2025

Casas decoradas para Halloween

Tradiciones de Halloween en el mundo

Autolavado de terror California

Halloween Los Ángeles

Niños y dulces en Halloween

Melania Trump Halloween

Desde EL COMERCIO

EE.UU. podría volver a ensayar armas nucleares y genera alarma mundial El Comercio.

La caída del príncipe Andrés: ¿Qué llevó al Rey Carlos III a quitarle el título? El Comercio.

Flamengo vs Palmeiras en Lima: fecha y horario de la final de Copa Libertadores 2025 El Comercio.

Keiko Fujimori oficializa en Trujillo su candidatura El Comercio.

El portaaviones más poderoso del mundo llega al Caribe: ¿Qué busca EE.UU. en Venezuela? El Comercio.

Presentan denuncia constitucional contra Dina Boluarte El Comercio.

Huracán Melissa deja casi 50 muertos y daños catastróficos en el Caribe El Comercio.

Trump reparte dulces en la Casa Blanca mientras Halloween invade las calles de EE.UU. El Comercio.

Incautan más 35 000 cartuchos de dinamita en Comas El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 31 DE OCTUBRE: PRESENTAN DENUNCIAN CONSTITUCIONAL CONTRA DINA BOLUARTE.

ELI, HECTOD Y UMI HYU LUNES A VERNES 10AM UNO MÁS ENVIVO.

Perú no tiene política de ciberseguridad El Comercio.

FLORCITA POLO AL CONGRESO UNO MÁS ENVIVO.

República Dominicana incauta narcolancha en pleno despliegue de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

IRL: DESDE CERCADO DE LIMA, ASÍ EMPIEZA EL CICLO DE LA EXTORSIÓN Pasa en la Calle EN VIVO.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.