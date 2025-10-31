GRABADO el 31-10-2025

NOTICIAS PERÚ 31 DE OCTUBRE: PRESENTAN DENUNCIAN CONSTITUCIONAL CONTRA DINA BOLUARTE

Estas son las noticias más relevantes del Perú este viernes 31 de octubre de 2025, contadas en solo 5 minutos. El congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, presentó una nueva denuncia contra la expresidenta Dina Boluarte y dos de sus exministros: Raúl Pérez Reyes, de Economía, y César Sandoval, de Transportes. La acusación señala presunta infracción constitucional y delitos como colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.







Mientras tanto, Keiko Fujimori oficializó en Trujillo su cuarta candidatura presidencial para las elecciones del 2026. Durante el mitin, inició con un homenaje a su padre, Alberto Fujimori, resaltando su papel en la lucha contra el terrorismo y la estabilización económica, sin mencionar las violaciones a los derechos humanos y la red de corrupción ocurrida durante su gobierno.





En el plano judicial, La Junta Nacional de Justicia abrió una investigación preliminar contra Carmen Velarde, jefa del Reniec, por la exposición masiva de datos personales en el padrón electoral publicado para las elecciones de 2026. Más de 27 millones de ciudadanos vieron información como direcciones y números de DNI accesibles en la plataforma del Reniec. Velarde tendrá 10 días hábiles para presentar sus descargos y, de confirmarse una falta grave, podría ser destituida.



Por otro lado, Un incendio de gran magnitud se registró en Comas, a pocos metros del mercado Unicachi, en la zona conocida como los puestos azules.





Finalmente, La Policía Nacional del Perú incautó más de 35 mil cartuchos de dinamita y cerca de 1,500 emulsiones explosivas dentro de una vivienda multifamiliar ubicada en el asentamiento humano La Libertad en Comas. Durante la intervención, se detuvo a tres presuntos integrantes de la banda criminal conocida como Los Detonadores del Norte.





¿Qué opinas sobre lo que está pasando en el país? Déjalo en los comentarios y suscríbete para mantenerte informado cada día. Esto fue Perú en 5 minutos.





NOTICIAS PERÚ 31 DE OCTUBRE: PRESENTAN DENUNCIAN CONSTITUCIONAL CONTRA DINA BOLUARTE.

