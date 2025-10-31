GRABADO el 31-10-2025

Lima será nuevamente el epicentro del fútbol sudamericano. La Conmebol confirmó que el Estadio Monumental de Universitario albergará la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras el sábado 29 de noviembre.



Flamengo buscará repetir la historia del 2019, cuando levantó la copa en este mismo estadio ante River Plate. Palmeiras llega tras una remontada épica contra Liga de Quito: cayó 3-0 en la ida, pero ganó 4-0 en la vuelta con goles de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y un doblete de Raphael Veiga.



Sede: Estadio Monumental (Lima, Perú)

Fecha: 29 de noviembre de 2025

Transmisión: ESPN, D Sports, Disney y D GO



