GRABADO el 31-10-2025

La caída del príncipe Andrés: ¿Qué llevó al Rey Carlos III a quitarle el título? El Comercio

Una decisión sin precedentes sacude a la monarquía británica: el rey Carlos III ha despojado oficialmente a su hermano, el Príncipe Andrés ahora conocido como Andrew MountbattenWindsor de todos sus títulos, honores reales y su residencia en el Royal Lodge de Windsor.



El Palacio de Buckingham detalló que la acción responde a graves errores de juicio relacionados con su vínculo con el financista condenado Jeffrey Epstein, y que se llevará a cabo no obstante que él continúe negando las acusaciones.



La ministra de la Casa Real señaló que las hijas del príncipe Princesa Beatriz y Princesa Eugenia conservarán sus títulos, mientras que él pierde el estatus de His Royal Highness y los títulos de Duque de York, Earl of Inverness y Baron Killyleagh.



Con esta medida, Carlos III parece enviar un mensaje claro: la corona no tolerará comportamientos que dañen su credibilidad y legado. ¿Qué implicaciones tendrá este giro radical para la institución monárquica? noticiashoy breakingnews monarquía



Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

