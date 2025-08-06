GRABADO el 06-08-2025

Perú y Colombia en tensión: ¿por qué la acusación de Petro no tiene fundamento? TQH EN VIVO

Hoy en TenemosQueHablar, analizamos el nuevo foco de tensión entre Colombia y Perú tras la contundente declaración del presidente Gustavo Petro: El gobierno de Perú ha copado un territorio que es de Colombia. La frase, publicada en su cuenta de X, encendió la polémica sobre la soberanía de la isla Santa Rosa, una zona emergente del Amazonas cuya jurisdicción ha sido disputada por ambos países.



¿Qué dice el tratado de 1922? ¿Qué está haciendo Perú en esa isla? ¿Qué implica la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto? Hablamos con expertos en DerechoInternacional y analizamos el contexto histórico y político que revive viejas heridas del pasado. Un episodio clave para entender este conflicto fronterizo en pleno siglo XXI.



Además, hoy nos acompaña Génesis Tapia, que quiere postular como diputada en las elecciones del 2026



Además hoy día 06 de Agosto en el calendario del Perú.

