GRABADO el 01-11-2025

Protestas en Brasil tras la operación policial más letal de Río de Janeiro El Comercio

Más de 100 personas murieron durante un operativo policial contra el Comando Vermelho en la favela Complexo da Penha, en Río de Janeiro. Tras la operación, cientos de manifestantes salieron a las calles para denunciar abusos, ejecuciones extrajudiciales y exigir justicia.

Organizaciones de derechos humanos y la ONU pidieron una investigación inmediata.

El gobierno de Lula da Silva prometió combatir al crimen organizado sin poner en riesgo a civiles ni policías, mientras el gobernador Cláudio Castro defendió la operación como un éxito contra el narcoterrorismo.



OperativoPolicial MasacreEnRío Favela ProtestasEnBrasil

ComandoVermelho PCC ViolenciaPolicial Narcoterrorismo

CrimenOrganizado JusticiaParaLasFavelas



Operativo policial Río de Janeiro

Masacre en favela Brasil

Protestas por violencia policial

Comando Vermelho PCC terrorismo

Lula da Silva crimen organizado

ONU exige investigación Río

Derechos humanos favela Penha

Más de 100 muertos Río

Narcoterrorismo en Brasil

Claudio Castro operativo policial

