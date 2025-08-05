GRABADO el 05-08-2025

¡VIDEOS LOS EVIDENCIAN! Policías implicados en secuestros por montos millonarios en dos regiones

ESCÁNDALO NACIONAL Solo en los últimos días, la Policía Nacional del Perú se ha visto envuelta en graves escándalos que afectan seriamente su imagen institucional. En Ucayali, un suboficial en actividad fue detenido tras ser implicado en un presunto caso de extorsión y secuestro de un joven, por quien se exigía un rescate de 40 mil dólares. En Lima, ocurrió un hecho similar: dos policías estarían involucrados en el secuestro de un empresario, y los delincuentes pedían 400 mil dólares a cambio de su liberación.
Como si fuera poco, otro caso ha generado indignación en la capital. Un coronel de la PNP fue detenido tras ser denunciado por la presunta violación sexual de una joven médico.

¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!
El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.
Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?
Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Nuestra web: www.elbuho.pe
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe
Instagram: elbuho.pe
Twitter/X: elbuhope
TikTok: elbuho.pe

ultimasnoticias loultimonoticiasperu loultimonoticiasperu policianacionalhoy policíanacionaldelperú policiaperu secuestros delincuenciaorganizada inseguridadciudadana

Desde El Búho pe

JUEGAN PARA SI MISMOS El congreso cambió reglas electorales para no salir perdiendo, según analista.

Partidos y alianzas electorales, ¿qué se juega en las regiones? AGENDA REGIONAL.

Cusco: Cusco no quiere chatarra: gobernador Salcedo acelera su tren político PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Familiares del 15 de diciembre a López Aliaga: No olvidamos sus agravios.

Live - Powered By Streamlabs Talk Studio.

¡QUIEREN LINCHARLO! Congresistas exigen a Dina militarizar isla Santa Rosa por culpa de Petro.

¡LO LLAMAN LOCO! Congreso amenaza a Gustavo Petro: Si quiere guerra, la va a encontrar.

PASÓ EN EL PERÚ: Familiares del 15 de diciembre a López Aliaga: No olvidamos sus agravios.

Tensión en la frontera con Colombia continúa, Petro no da brazo a torcer Pico a Pico.

PETRO ARREMETE contra PERÚ y DESCONOCE su SOBERANÍA mientras Dina Boluarte goza de cenas en Japón.

¡MÚSICA Y COLOR! Tunas nacionales e internacionales pusieron a bailar a arequipeños.

Loreto rechaza posición de presidente de Colombia sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ.

Junín: Ni Dina Boluarte ni Zósimo Cárdenas merecen estar en el aniversario de la Batalla de Junín.

¡VIDEOS LOS EVIDENCIAN! Policías implicados en secuestros por montos millonarios en dos regiones.

VERGÜENZA NACIONAL Comandante PNP defiende compra irregular de lujosa camioneta: ¿Uso bicicleta?.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

El Búho pe

video

JUEGAN PARA SI MISMOS El congreso cambió reglas electorales para no salir perdiendo, según analista

video

Partidos y alianzas electorales, ¿qué se juega en las regiones? AGENDA REGIONAL

video

Cusco: Cusco no quiere chatarra: gobernador Salcedo acelera su tren político PASÓ EN EL PERÚ

video

Ayacucho: Familiares del 15 de diciembre a López Aliaga: No olvidamos sus agravios

video

Live - Powered By Streamlabs Talk Studio

video

¡QUIEREN LINCHARLO! Congresistas exigen a Dina militarizar isla Santa Rosa por culpa de Petro

video

¡LO LLAMAN LOCO! Congreso amenaza a Gustavo Petro: Si quiere guerra, la va a encontrar

video

PASÓ EN EL PERÚ: Familiares del 15 de diciembre a López Aliaga: No olvidamos sus agravios

video

Tensión en la frontera con Colombia continúa, Petro no da brazo a torcer Pico a Pico

video

PETRO ARREMETE contra PERÚ y DESCONOCE su SOBERANÍA mientras Dina Boluarte goza de cenas en Japón

video

¡MÚSICA Y COLOR! Tunas nacionales e internacionales pusieron a bailar a arequipeños

video

Loreto rechaza posición de presidente de Colombia sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ

video

Junín: Ni Dina Boluarte ni Zósimo Cárdenas merecen estar en el aniversario de la Batalla de Junín

video

¡VIDEOS LOS EVIDENCIAN! Policías implicados en secuestros por montos millonarios en dos regiones

video

VERGÜENZA NACIONAL Comandante PNP defiende compra irregular de lujosa camioneta: ¿Uso bicicleta?

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Bomba atómica sobre Nagasaki

Bomba atómica sobre Nagasaki

Día Internacional de Coworking

Día Internacional de Coworking

Feria Taurina en el distrito de Matara (Cajamarca)

Feria Taurina en el distrito de Matara (Cajamarca)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

Establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 09 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo