GRABADO el 05-08-2025

¡VIDEOS LOS EVIDENCIAN! Policías implicados en secuestros por montos millonarios en dos regiones

ESCÁNDALO NACIONAL Solo en los últimos días, la Policía Nacional del Perú se ha visto envuelta en graves escándalos que afectan seriamente su imagen institucional. En Ucayali, un suboficial en actividad fue detenido tras ser implicado en un presunto caso de extorsión y secuestro de un joven, por quien se exigía un rescate de 40 mil dólares. En Lima, ocurrió un hecho similar: dos policías estarían involucrados en el secuestro de un empresario, y los delincuentes pedían 400 mil dólares a cambio de su liberación.

Como si fuera poco, otro caso ha generado indignación en la capital. Un coronel de la PNP fue detenido tras ser denunciado por la presunta violación sexual de una joven médico.



Desde El Búho pe

