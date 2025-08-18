GRABADO el 18-08-2025

Arequipa: El Americano la mezcla perfecta de los picantes arequipeños

El picante arequipeño es la base fundamental del tradicional plato conocido como Americano, uno de los más emblemáticos de la gastronomía arequipeña. Este plato, que tiene sus raíces en las antiguas chicherías y picanterías, es un símbolo vivo de la identidad cultural y culinaria de la Ciudad Blanca. Rosendo Quispetupac, dueño de la picantería La Sazón del Chef en el distrito de Cayma, explica que el picante surge de la palabra picar y se caracteriza por la mezcla de sabores intensos que se servían en largas mesas donde convergían personas de todas las clases sociales.



Video y edición: Yunsu Pariapaza



