El Chupe de Camarones: Plato emblemático de Arequipa

El Chupe de Camarones: Plato emblemático de Arequipa
El chupe de camarones es uno de los platos más emblemáticos de Arequipa, un manjar que trasciende su exquisito sabor para convertirse en un símbolo cultural de la región.
El origen del chupe de camarones se remonta a tiempos anteriores a la independencia del Perú. Según Roger Falcón Quicaño, cocinero e investigador de la picantería Victoria e hijo de la gran picantera Benita Victoria Quicaño Guillén, las primeras referencias escritas sobre chupes aparecen alrededor de 1820, pero sus raíces son mucho más antiguas. La tradición oral y los registros arqueológicos muestran que estos platos tienen un origen quechua y andino, anteriores a la llegada de los españoles, comenta.

