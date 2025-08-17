GRABADO el 17-08-2025

Arequipa: Conoce el origen y la trascendencia del sombrero arequipeño

Es una huella de identidad, un símbolo regional, el sombrero arequipeño es también parte de la tradición arequipeña.



Video y edición de Yunsu Pariapaza



SUSCRÍBETE AQUÍ https://bit.ly/3lEGJn8

Web: https://diariocorreo.pe

Twitter: https://twitter.com/diariocorreo

Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Desde Diario Correo

Arequipa: El Americano la mezcla perfecta de los picantes arequipeños.

Arequipa: Conoce el origen y la trascendencia del sombrero arequipeño.

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025.

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025.

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025.

Feliz Aniversario Arequipa: Preparación del adobo, plato tradicional de la Ciudad Blanca.

Gian Marco ayudó en las canciones del libro infantil de Regina Alcócer.

Sempiterno, emociones y fandom: Joana Marcús y su paso por la FIL Lima 2025.

Arequipa: Tormenta de arena cubrió toda la ciudad y dejó varios daños en provincias.

Gran Circo de China deslumbra en el Gran Teatro Nacional con Beijing Beijing Fu Tu.

Arequipa: La Chicha de güiñapo, la bebida ancestral de los arequipeños.

Nicolás Guevara presenta Crónicas de Leo en la FIL Lima 2025: "este libro es el más complejo".

Arequipa se queda sin GLP y otros productos debido a los bloqueos de los mineros artesanales.

Arequipa: Técnico enfermero asesinó a su pareja embarazada porque no quería ser padre.

Arequipa celebrará su 485 Aniversario y utilidades serán para las ollas comunes y comedores.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Correo

Todos los videos desde Diario Correo en Youtube.