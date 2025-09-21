GRABADO el 21-09-2025

Bicicleta es usada por más de 200 mil trabajadores y estudiantes

William Ibáñez, está lleno de vitalidad, pocos podrían adivinar su edad, muchos le echan 50. Será quiza su energía y la vida activa que practica desde hace mucho. Tiene 70 años!, es uno de los más de 200 mil ciclistas que pedalean en las calles de nuestro país y que cambió no solo su estilo de vida sino también ahorra dinero y evita el caos del tráfico.





