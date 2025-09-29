GRABADO el 29-09-2025

Dina, das vergüenza

El análisis de lo que ocurre en el país sin censuras. ¡No te pierdas el podcast político más visto del país! Todos los lunes minutos antes de las 21:00.

Desde Hildebrandt en sus trece

Dina, das vergüenza.

¡Trágate la hostia, Rafael!.

Tintán Arana Santiváñez.

Podcast 77.

Un saludo a los jóvenes.

Hildebrandtensustrece.com.

Bestia caída.

Fiscal de la mafia.

¡Rabien fujis V!.

Festejaremos su cuarta derrota.

¡Plata sucia!.

Enfermos de fujimorismo.

Heredera parásito.

El legado de la valentía.

¡A festejar la 4ª derrota!.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Día del Periodista Peruano

El Día de la Educación Financiera

Día Mundial del Vegetariano

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día del Cacao y Chocolate Peruano

