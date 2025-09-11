¿Qué se sabe del AUTOR del ATENTADO contra CHARLIE KIRK en UTAH? Gestión
El FBI ha ofrecido una recompensa de 100 mil dólares para quien brinde información que ayude a identificar al sospechoso involucrado en el tiroteo que cobró la vida del activista conservador Charlie Kirk. Se han difundido imágenes de una persona de interés: viste gorra, lentes de sol y camiseta de manga larga negra.
El presidente Donald Trump declaró que aún no posee más datos que los ya públicos, describiendo que hay una especie de cacería virtual en marcha para capturar al responsable. Además, Trump confirmó que Charlie Kirk será honrado póstumamente con la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo reconocimiento civil.
La oficina del FBI en Salt Lake City también reveló que el arma presuntamente usada fue encontrada cerca del campus donde ocurrió el hecho. Se recogieron huellas dactilares, marcas de calzado y otros indicios forenses que podrían ser claves para resolver el caso. Las autoridades pidieron la colaboración ciudadana para identificar al sospechoso mediante las fotos difundidas.
noticiashoy CharlieKirk FBI recompensa EstadosUnidos política violenciapolítica MemoriaKirk MedallaPresidencial
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Charlie Kirk
tiroteo en Utah
persona de interés FBI
recompensa 100.000 dólares
imágenes del sospechoso
Donald Trump reacciona
arma hallada arma presunta
Campus Utah Valley University
huellas forenses caso Kirk
asesinato político en EE.UU.
Medalla Presidencial de la Libertad
activista conservador muerto
violencia política estudiante
investigación federal FBI
colaborador público pista sospechoso
derechos civiles EE.UU.
debates políticos extremos
ideología conservadora Kirk
impacto en política estadounidense
cobertura internacional caso Kirk
Desde Diario Gestión
Así escapó el asesino de CHARLIE KIRK: FBI difunde vídeos claves que ayudaron a atraparlo Gestión.
EN VIVO: CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE Gestión.
EXIGE LIBERTAD DEL COORDINADOR DE COMANDO DE CAMPAÑA DE MARÍA CORINA.
Noticias de 11 de setiembre: MADURO ORDENA OPERATIVO PARA EVITAR INVASIÓN DE EEUU Noticiero.
EL DRAMA DE LOS PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA.
VENEZUELA ACTIVA FRENTES DE BATALLA MILITAR ANTE AMENAZAS DE EE.UU. RADAR24.
¿Qué se sabe del AUTOR del ATENTADO contra CHARLIE KIRK en UTAH? Gestión.
¿Está cerca el REGRESO de los 8 MILLONES de venezolanos en el EXTERIOR? I RadarClips.
PETE HEGSETH amenaza a MADURO y asegura que destruirán a todos los narcoterroristas Gestión.
Noticias del 11 de setiembre: MADURO ANUNCIA PLAN PARA DEFENDER VENEZUELA DE EEUU Noticiero.
¿En qué consiste el PLAN INDEPENDENCIA 200 anunciado por MADURO contra TRUMP? Gestión.
¿Quién era CHARLIE KIRK? ¿Cómo se alió con TRUMP y por qué atentaron contra él? Gestión.
Noticias de 10 de setiembre: FALLECE ALIADO DE DONALD TRUMP TRAS ATENTADO EN UTAH Noticiero.
MUERE en ATENTADO CHARLIE KIRK, activista conservador y seguidor de DONALD TRUMP en UTAH Gestión.
¿QUIÉNES ESTÁN COLABORANDO CON EE.UU. PARA ENTREGAR A MADURO? RADAR24.
Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.