GRABADO el 11-09-2025

¿Qué se sabe del AUTOR del ATENTADO contra CHARLIE KIRK en UTAH? Gestión

El FBI ha ofrecido una recompensa de 100 mil dólares para quien brinde información que ayude a identificar al sospechoso involucrado en el tiroteo que cobró la vida del activista conservador Charlie Kirk. Se han difundido imágenes de una persona de interés: viste gorra, lentes de sol y camiseta de manga larga negra.

El presidente Donald Trump declaró que aún no posee más datos que los ya públicos, describiendo que hay una especie de cacería virtual en marcha para capturar al responsable. Además, Trump confirmó que Charlie Kirk será honrado póstumamente con la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo reconocimiento civil.

La oficina del FBI en Salt Lake City también reveló que el arma presuntamente usada fue encontrada cerca del campus donde ocurrió el hecho. Se recogieron huellas dactilares, marcas de calzado y otros indicios forenses que podrían ser claves para resolver el caso. Las autoridades pidieron la colaboración ciudadana para identificar al sospechoso mediante las fotos difundidas.

noticiashoy CharlieKirk FBI recompensa EstadosUnidos política violenciapolítica MemoriaKirk MedallaPresidencial

Desde Diario Gestión

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

Captura del terrorista Abimael Guzmán

