Noticias del 14 de septiembre: EE.UU. retiene barco venezolano y escala conflicto Noticiero

Este viernes 14 de septiembre, el panorama internacional está marcado por tensión militar, crisis humanitarias y hechos violentos que han impactado a varios países. En este resumen informativo te presentamos las noticias más relevantes del día.



Desde Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro denunció que una embarcación pesquera con nueve tripulantes fue retenida durante ocho horas por un buque de guerra de Estados Unidos en aguas venezolanas. La Cancillería calificó el hecho como un acto hostil, mientras el presidente Maduro reiteró sus acusaciones de asedio por parte de Washington. La situación se da en el marco del despliegue de ocho buques estadounidenses en el Caribe sur, en lo que el Pentágono describe como maniobras contra el narcotráfico. Maduro respondió movilizando a 25.000 efectivos militares en la frontera y llamó a los ciudadanos a sumarse a la Milicia Bolivariana, un cuerpo de defensa civil armado.



Mientras tanto, en el Medio Oriente, Israel informó que más de 250.000 palestinos han abandonado la ciudad de Gaza ante la intensificación de bombardeos en zonas residenciales. El ejército israelí ha distribuido panfletos instando a la evacuación de varios distritos, mientras crecen las advertencias internacionales sobre una crisis humanitaria sin precedentes. La ONU alerta sobre condiciones de hambruna en el enclave, y la comunidad internacional presiona por una desescalada militar.



En Ecuador, la violencia criminal volvió a golpear. Un ataque armado dentro de un billar dejó al menos siete muertos y cuatro heridos en la ciudad de Santo Domingo. La policía atribuye el hecho a un grupo delictivo que busca controlar el territorio. Se trata del cuarto ataque de este tipo en las últimas semanas, reflejo de la creciente inseguridad en el país.



En España, una explosión destruyó un bar en el barrio de Vallecas, en Madrid, dejando al menos veinte personas heridas, tres de ellas en estado grave. Las autoridades manejan como posible causa una fuga de gas, aunque aún no se ha confirmado oficialmente. Nueve viviendas del edificio afectado fueron evacuadas, y sus habitantes deberán ser reubicados temporalmente.



