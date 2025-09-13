GRABADO el 13-09-2025

Noticias del 13 de septiembre: EEUU EXIGE A LA OTAN SANCIONES A RUSIA

El presidente de EstadosUnidos, Donald Trump lanzó un ultimátum a los países de la OTAN: impondrá grandes sanciones a Rusia solo si todos los aliados dejan de comprar petróleo a Moscú y aplican aranceles del 50 al 100 a China. Desde Europa ven con escepticismo sus exigencias a días de la cumbre en Alaska.

En Venezuela, Nicolás Maduro convocó a milicianos, reservistas y jóvenes a presentarse en cuarteles para aprender a disparar y defender al país frente a lo que califica como un asedio imperialista. Washington desplegó ocho buques en el Caribe como parte de sus maniobras antidrogas.

En Nepal, la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki, juró como primera ministra interina tras la ola de violentas protestas que dejaron más de 50 muertos y 13 mil reos fugados. Es la primera mujer en gobernar el país asiático.

La ONU aprobó la Declaración de Nueva York en favor de un futuro Estado palestino, pero excluyendo la participación de Hamás. El texto fue respaldado por 142 países, mientras Israel y EEUU lo rechazaron.

Finalmente, en Argentina, médicos, enfermeros y universitarios marcharon en Buenos Aires contra los vetos de Javier Milei al aumento de fondos públicos para hospitales y universidades. El oficialismo enfrenta presión social y parlamentaria tras el revés electoral en Buenos Aires.

Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Creación de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP)

Creación de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP)

Día Mundial del Linfoma

Día Mundial del Linfoma

Día Internacional de la Democracia

Día Internacional de la Democracia

Fiesta de la Exaltación de la Cruz en Calca (Cusco)

Fiesta de la Exaltación de la Cruz en Calca (Cusco)

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

DePeru.com

