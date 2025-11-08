GRABADO el 08-11-2025

Tensión en la frontera EE.UU.-México tras presuntos ataques a la Patrulla Fronteriza El Comercio

Una fuerte movilización militar y policial se desató entre Ciudad Juárez (México) y El Paso, Texas (EE.UU.) luego de presuntos ataques armados contra agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP). Autoridades desplegaron Ejército, Guardia Nacional, helicópteros y cateos en ambos lados de la frontera. Todo ocurre en medio de alertas sobre incremento de violencia, tráfico de migrantes y narcotráfico. ¿Fue un ataque directo, o un enfrentamiento con traficantes de personas? Te explicamos lo que se sabe.



