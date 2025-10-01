GRABADO el 01-10-2025

Nuevo Director General de la PNP promete "limpiar toda la institución" Mirada de Fondo

Los anuncios del flamante director de la Policía Nacional, general PNP Óscar Arriola, son analizados por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este miércoles 1 de octubre.



