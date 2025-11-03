GRABADO el 03-11-2025

NOTICIAS PERÚ LUNES 3 DE NOVIEMBRE: RUTAS DE LIMA RETOMA COBRO DE PEAJES

Estas son las noticias más relevantes del Perú este lunes 3 de noviembre de 2025, contadas en solo 5 minutos. Lima y Callao comienzan noviembre con dos paros anunciados en la misma semana. El primero será este martes 4 de noviembre, convocado por un sector de transportistas tras el asesinato de un conductor en la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla. El segundo paro está previsto para el 6 de noviembre e involucra a vendedores de mercados y centros de abastos.



Mientras tanto, El Ministerio de Salud (Minsa) informó que inmovilizó el 100 del lote ABO25001 del medicamento Edetoxin tras detectarse infecciones intrahospitalarias asociadas a la bacteria Ralstoniapickettii. La institución precisó que recuperó el 99,9 del producto y dispuso el cierre temporal del importador.



Por otro lado, La concesionaria Rutas de Lima retomó el cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra desde la medianoche del 2 de noviembre, luego de presentar una apelación contra la sentencia que ordenaba suspender dicho cobro.



En el plano judicial, El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, enfrenta una denuncia fiscal por presunto cobro de coimas. Más de diez audios, entregados por AdelaHuamancusi, lo vinculan con una supuesta negociación para liberar a un ex policía condenado a 30 años por secuestro. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pericia fonética para confirmar si la voz es suya.



Finalmente, La PolicíaNacional detuvo a dos presuntos integrantes de la bandacriminal Los Malditos de Gambetta, señalados de participar en el atentado armado contra la empresa de transporte HRE Express en Ventanilla, Callao. Según las investigaciones, dos sujetos llegaron en una motocicleta y realizaron varios disparos contra el local. Luego, los trabajadores encontraron un mensaje de extorsión que exigía el pago de un cupo bajo amenaza de asesinar a un chofer.





Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

