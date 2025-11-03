GRABADO el 03-11-2025

Edetoxin: Minsa inmoviliza el 100 del sedante hospitalario contaminado con bacteria El Comercio

El Ministerio de Salud (Minsa) ha anunciado la inmovilización del 100 del lote ABO25001 del medicamento Edetoxin utilizado en unidades de cuidados intensivos por su vinculación con infecciones intrahospitalarias asociadas a la bacteria ambiental Ralstonia pickettii. La institución informó que ya recuperó el 99,9 del producto y ha dispuesto el cierre temporal del importador. Además, como parte de una revisión integral, se han identificado 239 productos ligados a laboratorios que no aprobaron inspecciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y se han suspendido 57 registros sanitarios desde el 30 de octubre, con otros 50 pendientes a partir del 3 de noviembre. Con esta medida, el Minsa refuerza su compromiso por garantizar la seguridad de los medicamentos y la salud pública en el Perú.



noticiashoy breakingnews saludCanal



oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Edetoxin: Minsa inmoviliza el 100 del sedante hospitalario contaminado con bacteria El Comercio.

Minsa inmoviliza lote de Edetoxin por bacteria Ralstonia Pickettii.

Rutas de Lima reanuda cobro de peajes en el sur El Comercio.

ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 11AM UNO MÁS ENVIVO.

¡ESCÁNDALO EN NETFLIX! MILLIE DENUNCIA ACOSO UNO MÁS ENVIVO.

NOTICIAS PERÚ LUNES 3 DE NOVIEMBRE: RUTAS DE LIMA RETOMA COBRO DE PEAJES.

Asesinan a alcalde mexicano que luchaba contra los cárteles del estado de Michoacán El Comercio.

Trump afirma que Rusia y China hacen ensayos nucleares clandestinos bajo tierra El Comercio.

Elecciones internas del APRA: entrevista con Del Castillo y Velásquez Quesquén TQH EN VIVO.

Masacre en Río de Janeiro durante el operativo policial más letal de Brasil El Comercio.

Protestas en Brasil tras la operación policial más letal de Río de Janeiro El Comercio.

Trump niega planear ataques militares contra Venezuela pese a despliegue en el Caribe El Comercio.

EE.UU. podría volver a ensayar armas nucleares y genera alarma mundial El Comercio.

La caída del príncipe Andrés: ¿Qué llevó al Rey Carlos III a quitarle el título? El Comercio.

Flamengo vs Palmeiras en Lima: fecha y horario de la final de Copa Libertadores 2025 El Comercio.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.