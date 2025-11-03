GRABADO el 03-11-2025

Minsa inmoviliza lote de Edetoxin por bacteria Ralstonia Pickettii

Edetoxin: Minsa inmoviliza el 100 del sedante hospitalario contaminado con bacteria El Comercio.

Minsa inmoviliza lote de Edetoxin por bacteria Ralstonia Pickettii.

Rutas de Lima reanuda cobro de peajes en el sur El Comercio.

ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 11AM UNO MÁS ENVIVO.

¡ESCÁNDALO EN NETFLIX! MILLIE DENUNCIA ACOSO UNO MÁS ENVIVO.

NOTICIAS PERÚ LUNES 3 DE NOVIEMBRE: RUTAS DE LIMA RETOMA COBRO DE PEAJES.

Asesinan a alcalde mexicano que luchaba contra los cárteles del estado de Michoacán El Comercio.

Trump afirma que Rusia y China hacen ensayos nucleares clandestinos bajo tierra El Comercio.

Elecciones internas del APRA: entrevista con Del Castillo y Velásquez Quesquén TQH EN VIVO.

Masacre en Río de Janeiro durante el operativo policial más letal de Brasil El Comercio.

Protestas en Brasil tras la operación policial más letal de Río de Janeiro El Comercio.

Trump niega planear ataques militares contra Venezuela pese a despliegue en el Caribe El Comercio.

EE.UU. podría volver a ensayar armas nucleares y genera alarma mundial El Comercio.

La caída del príncipe Andrés: ¿Qué llevó al Rey Carlos III a quitarle el título? El Comercio.

Flamengo vs Palmeiras en Lima: fecha y horario de la final de Copa Libertadores 2025 El Comercio.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

