GRABADO el 03-11-2025

Elecciones internas del APRA: entrevista con Del Castillo y Velásquez Quesquén TQH EN VIVO

Hoy en TenemosQueHablar, recibimos a dos figuras históricas del APRA: JorgeDelCastillo y JavierVelásquezQuesquén, quienes aspiran a liderar el partido de cara a las elecciones internas rumbo al 2026. Ambos precandidatos analizan la situación actual del país, el rol del aprismo en la política peruana, y presentan sus propuestas para renovar el partido desde dentro.

JorgeDelCastillo VelásquezQuesquén APRA2026 precandidatos entrevistaenVivo tenemosquehablar

