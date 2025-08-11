GRABADO el 11-08-2025

INDIGNANTE: Colocan bandera de Colombia en la Isla Chinería

Un grupo de ciudadanos provenientes de Leticia, Colombia, arribó en al menos tres yates hasta la Isla Chinería (Isla Santa Rosa de Yavarí), territorio peruano situado en la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, donde izó una bandera de unos tres metros de Colombia. 
La acción fue interpretada por algunos sectores como un gesto provocador en un contexto político delicado. 

INDIGNANTE: Colocan bandera de Colombia en la Isla Chinería.

Fallece MIGUEL URIBE el precandidato presidencial baleado hace dos meses en COLOMBIA.

Víctor Andrés García Belaunde: Perú no puede dejarse maltratar por un presidente pichicatero.

Romy Chang sobre la reprogramación de la audiencia de prisión preventiva contra Martín Vizcarra.

EN VIVO Gustavo Petro insiste: "Colombia no reconoce la soberanía del Perú en isla de Santa Rosa".

Trump aumenta recompensa a USD 50 millones por Nicolás Maduro en plena tensión con Venezuela.

GUSTAVO PETRO dice que COLOMBIA NO RECONOCE soberanía del Perú sobre la denominada Isla Santa Rosa.

EN VIVO Gustavo Petro insiste: "Colombia no reconoce la soberanía del Perú en isla de Santa Rosa".

"PETRO TIENE MUCHOS ESCÁNDALOS en COLOMBIA" afirma analista Juan Falkonerth Entrevista21.

EXTORSIÓN EN AUMENTO: Según PNP se reciben 69 denuncias diarias por este delito Ricardo Valdés.

"PETRO BUSCA DESVIAR LA ATENCIÓN porque tiene problemas en Colombia" afirma analista colombiano.

Excanciller González Olaechea sobre polémica con Gustavo Petro sobre supuesta ocupación peruana.

Hamás expone a rehenes de Israel mientras continúa la hambruna en Gaza análisis Francisco Belaunde.

ELECCIONES 2026: Guillermo Bermejo y Verónica Mendoza juntos en alianza ¿La nueva izquierda peruana?.

¿CAOS EN MACHU PICCHU? Medida del Ministerio de Cultura seguirá trayendo largas colas.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

