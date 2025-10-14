GRABADO el 14-10-2025

X CILE Arequipa: Se publica primer libro con anotaciones personales de Mario Vargas Llosa

EnVivo: ¡Ya es público! el primer libro con anotaciones personales de Mario Vargas Llosa, se presentó hoy en una ceremonia especial, en el marco del X CILE de Arequipa. Se trata de un ejemplar de Cien años de Soledad de Gabriel García Márquez, perteneciente a la biblioteca personal del escritor peruano y Premio Nóbel de Literatura. Conozcamos los detalles en esta nota realizada por nuestros enviados especiales a la Ciudad Blanca. XCILE CILEArequipa



