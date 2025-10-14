GRABADO el 14-10-2025

X CILE Arequipa: Se publica primer libro con anotaciones personales de Mario Vargas Llosa

EnVivo: ¡Ya es público! el primer libro con anotaciones personales de Mario Vargas Llosa, se presentó hoy en una ceremonia especial, en el marco del X CILE de Arequipa. Se trata de un ejemplar de Cien años de Soledad de Gabriel García Márquez, perteneciente a la biblioteca personal del escritor peruano y Premio Nóbel de Literatura. Conozcamos los detalles en esta nota realizada por nuestros enviados especiales a la Ciudad Blanca. XCILE CILEArequipa

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Recorrido por el histórico Claustro de la UNSA.

X CILE Arequipa: Se publica primer libro con anotaciones personales de Mario Vargas Llosa.

Minsa promueve la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer.

X CILE Arequipa: Ante llegada del rey Felipe VI refuerzan medidas de seguridad.

¡Exclusivo! Las inéditas anotaciones de MVLL a Cien años de Soledad.

Las 5 del día: Reniec cierra Padrón Electoral y ciudadanos podrán actualizar datos de DNI hasta hoy.

X CILE: Más de 1000 efectivos garantizarán la seguridad integral en la ciudad de Arequipa. .

Reunión del presidente Jerí con gobernadores regionales.

Primer gabinete ministerial del presidente José Jerí.

CILE en Arequipa: grandes escritores retratados en exposición fotográfica.

Tambo La Cabezona: un viaje vivencial al pasado de Arequipa.

X Congreso Internacional de la Lengua Española.

Reniec: Mañana vence el plazo para que mayores de 18 años pueden actualizar su DNI.

JNE: Vence plazo para que funcionarios renuncien si desean postular a elecciones.

Director del Instituto Cervantes pide transparencia en redes sociales durante las elecciones. .

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Recorrido por el histórico Claustro de la UNSA

video

X CILE Arequipa: Se publica primer libro con anotaciones personales de Mario Vargas Llosa

video

Minsa promueve la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer

video

X CILE Arequipa: Ante llegada del rey Felipe VI refuerzan medidas de seguridad

video

¡Exclusivo! Las inéditas anotaciones de MVLL a Cien años de Soledad

video

Las 5 del día: Reniec cierra Padrón Electoral y ciudadanos podrán actualizar datos de DNI hasta hoy

video

X CILE: Más de 1000 efectivos garantizarán la seguridad integral en la ciudad de Arequipa.

video

Reunión del presidente Jerí con gobernadores regionales

video

Primer gabinete ministerial del presidente José Jerí

video

CILE en Arequipa: grandes escritores retratados en exposición fotográfica

video

Tambo La Cabezona: un viaje vivencial al pasado de Arequipa

video

X Congreso Internacional de la Lengua Española

video

Reniec: Mañana vence el plazo para que mayores de 18 años pueden actualizar su DNI

video

JNE: Vence plazo para que funcionarios renuncien si desean postular a elecciones

video

Director del Instituto Cervantes pide transparencia en redes sociales durante las elecciones.

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 14 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo