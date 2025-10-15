GRABADO el 15-10-2025

Rey Felipe VI inaugura X CILE en la ciudad de Arequipa

EnVivo: El Rey Felipe VI de España inaugura el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), en sesión solemne que se desarrolla en el Teatro Municipal de la ciudad de Arequipa. En la ceremonia, participan el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero el director de la Real Academia de la Lengua Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, entre otras personalidades. La sesión solemne da inicio a las actividades de este congreso internacional. Sigue la transmisión extraordinaria de la Agencia de Noticias Andina con nuestros enviados especiales. XCILE XCILEArequipa



