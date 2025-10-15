GRABADO el 15-10-2025

SJL propone que presupuesto contra la criminalidad se transfiera a municipios más afectados

En la reunión del presidente José Jerí con los alcaldes distritales, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, propuso que ante la falta de ejecución del presupuesto destinado a la lucha contra la criminalidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, este monto sea transferido directamente a los municipios con mayores índices delictivos. También planteó un monitoreo centralizado desde Lima Metropolitana, la geolocalización de celulares usados en delitos y una mayor fiscalización a las empresas que venden chips sin control. El alcalde de SJL señaló que se espera una próxima reunión para evaluar los avances.

presidentedelarepublica criminalidad extorsión







