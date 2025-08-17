GRABADO el 17-08-2025

Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EEUU: familia señala a esposo como sospechoso del crimen

Fue hallado el cuerpo de nuestra compatriota Sheyla Gutiérrez, de 33 años, quien se encontraba desaparecida en EEUU desde el pasado 9 de agosto. Sus familiares indicaron que esta información la tuvieron desde la noche de ayer.



Justamente, la tarde de ayer, Josimar Cabrera Cornejo, la pareja de la mujer, y sus tres menores hijos llegaron al aeropuerto Jorge Chávez por gestión de la Cancillería. La familia de la víctima señala como sospechoso de homicidio al esposo.



CÁMARAS DE SEGURIDAD



La acusación es porque Sheyla Gutiérrez les confesaba que su pareja constantemente la agredía física y psicológicamente, incluso delante de sus hijos. El hombre fue detenido a penas piso tierra peruana, pero salió en libertad horas después.



Esto porque no tiene una orden formal de detención. La familia de la víctima señala que tras recuperar su libertad se encuentra no habido. Antes de desaparecer, la mujer había comunicado a su familia que pensaba denunciar a su pareja.

Desde 24 Horas

