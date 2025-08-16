GRABADO el 16-08-2025

Ola de sicariato golpea Lima: dos asesinatos en Miraflores y Callao en menos de 24 horas

Un nuevo hecho de violencia estremeció a Miraflores la tarde del viernes, cuando Gianfranco Navarro Chirieleison, de 43 años, fue asesinado a balazos mientras se encontraba en su camioneta a la salida de su centro de trabajo en el jirón Bartolomé Herrera. El ataque ocurrió con ferocidad, pues los impactos atravesaron la ventana del piloto y alcanzaron al empresario en el cuello. Aunque fue trasladado de inmediato al Hospital Casimiro Ulloa, los médicos solo confirmaron su deceso.



Testigos de la zona relataron que en un inicio pensaron que se trataba de ruidos propios de la construcción cercana, pero rápidamente comprendieron que se trataba de disparos. El desconcierto dio paso al temor por la inseguridad que golpea incluso a distritos considerados seguros. La Policía informó que no descarta que el crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas, hipótesis que se refuerza por las características del ataque.



Horas más tarde, otro episodio de sicariato se registró en la avenida Argentina, en el límite del Callao con el Cercado de Lima. Allí, Habrán Rojas Juñoruco, de 39 años, fue interceptado por desconocidos armados que lo obligaron a descender de su vehículo para luego dispararle sin reparos. La víctima murió en el acto, quedando tendida en plena vía pública, mientras sus pertenencias permanecían intactas en el lugar.



INVESTIGAN AMBOS CASOS



Peritos de criminalística acudieron a ambos escenarios para recabar evidencias que permitan dar con los responsables. Estos crímenes, ocurridos con pocas horas de diferencia, refuerzan la preocupación ciudadana por la escalada de inseguridad en la capital, donde cada vez más casos de sicariato se registran en distintos distritos. Las autoridades han anunciado que intensificarán las investigaciones para identificar a las bandas criminales detrás de estos ataques.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 16/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

