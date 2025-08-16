GRABADO el 16-08-2025

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025

Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EEUU: familia señala a esposo como sospechoso del crimen.

Actor Ramón García en UCI: familia pide apoyo económico para su tratamiento.

Callao: vuelca camión y vecinos saquean cargamento de trigo.

La Victoria: mercado La Parada será modernizado con una inversión de S/ 350 millones.

Puno: desaparece siendo niño y lo hallan con vida 21 años después.

Comas: detienen a sujeto acusado de ultrajar a menor de 13 años.

A 18 años del terremoto de Pisco: así se desarrolló segundo simulacro nacional multipeligro.

Extorsionadores atacan con explosivo una pollería en Chimbote.

Trujillo: esta es la situación a dos días del atentado que dejó cinco heridos.

Intervienen en aeropuerto Jorge Chávez a esposo de peruana desaparecida en Estados Unidos.

Tragedia en Pasamayito: Fiscalía investiga accidente de camión que dejó tres fallecidos.

Nuevo atentado contra empresa de transportes en Carabayllo: colocan explosivo en bus de Emptonsa.

Ola de sicariato golpea Lima: dos asesinatos en Miraflores y Callao en menos de 24 horas.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

