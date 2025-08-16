GRABADO el 16-08-2025

Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EEUU: familia señala a esposo como sospechoso del crimen.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025.

Actor Ramón García en UCI: familia pide apoyo económico para su tratamiento.

Callao: vuelca camión y vecinos saquean cargamento de trigo.

La Victoria: mercado La Parada será modernizado con una inversión de S/ 350 millones.

Puno: desaparece siendo niño y lo hallan con vida 21 años después.

Comas: detienen a sujeto acusado de ultrajar a menor de 13 años.

A 18 años del terremoto de Pisco: así se desarrolló segundo simulacro nacional multipeligro.

Extorsionadores atacan con explosivo una pollería en Chimbote.

Trujillo: esta es la situación a dos días del atentado que dejó cinco heridos.

Intervienen en aeropuerto Jorge Chávez a esposo de peruana desaparecida en Estados Unidos.

Tragedia en Pasamayito: Fiscalía investiga accidente de camión que dejó tres fallecidos.

Nuevo atentado contra empresa de transportes en Carabayllo: colocan explosivo en bus de Emptonsa.

Ola de sicariato golpea Lima: dos asesinatos en Miraflores y Callao en menos de 24 horas.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

