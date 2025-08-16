GRABADO el 16-08-2025

Tragedia en Pasamayito: Fiscalía investiga accidente de camión que dejó tres fallecidos

La vía Pasamayito, en la séptima etapa de Collique, volvió a ser escenario de la tragedia. A las 11:35 de la mañana del viernes, un camión repartidor de balones de gas perdió el control tras chocar primero contra un mototaxi estacionado. El vehículo siguió su trayecto y, al llegar a la peligrosa Curva del Diablo, se despistó, arrollando a una motocicleta en la que viajaban dos hermanos. El impacto provocó que varios cilindros salieran disparados, cayendo sobre una adolescente que se encontraba afuera de una tienda.



El saldo fue devastador: tres fallecidos el copiloto del camión, un policía y un estudiante de odontología que viajaban en la moto, además de tres heridos, entre ellos el conductor del pesado vehículo, la menor de edad y el mototaxista. Vecinos relataron que corrieron despavoridos al temer una explosión por la caída de los balones de gas. Otros se arriesgaron a socorrer a las víctimas, en medio del caos generado por el triple choque. Cinco predios de la zona también resultaron dañados por la fuerza del impacto.



Los moradores responsabilizaron a la Municipalidad de Lima por la falta de medidas de seguridad en esta ruta, inaugurada en 2022 y que ya registra cerca de 20 muertes. Reclaman muros de contención y mayor señalización, advirtiendo que, de no obtener respuesta, cerrarán la vía por decisión vecinal. Esto es la curva de la muerte, queremos soluciones inmediatas, manifestaron indignados. El subgerente de Transporte de Comas recomendó a los choferes reducir la velocidad en este tramo de pendientes pronunciadas.



FISCALÍA INICIA INVESTIGACIÓN



La Fiscalía abrió investigación contra el conductor del camión por el presunto delito de homicidio culposo. El chofer, quien se encuentra internado con pronóstico reservado y bajo custodia policial, deberá responder por las graves consecuencias de este accidente. En tanto, la adolescente de 17 años continúa hospitalizada en estado delicado. La empresa responsable del vehículo, según denunciaron los vecinos, aún no se ha pronunciado ni asumido los daños materiales ocasionados.





Ingresa a http://ptv.pe/451036 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 16/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EEUU: familia señala a esposo como sospechoso del crimen.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025.

Actor Ramón García en UCI: familia pide apoyo económico para su tratamiento.

Callao: vuelca camión y vecinos saquean cargamento de trigo.

La Victoria: mercado La Parada será modernizado con una inversión de S/ 350 millones.

Puno: desaparece siendo niño y lo hallan con vida 21 años después.

Comas: detienen a sujeto acusado de ultrajar a menor de 13 años.

A 18 años del terremoto de Pisco: así se desarrolló segundo simulacro nacional multipeligro.

Extorsionadores atacan con explosivo una pollería en Chimbote.

Trujillo: esta es la situación a dos días del atentado que dejó cinco heridos.

Intervienen en aeropuerto Jorge Chávez a esposo de peruana desaparecida en Estados Unidos.

Tragedia en Pasamayito: Fiscalía investiga accidente de camión que dejó tres fallecidos.

Nuevo atentado contra empresa de transportes en Carabayllo: colocan explosivo en bus de Emptonsa.

Ola de sicariato golpea Lima: dos asesinatos en Miraflores y Callao en menos de 24 horas.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.