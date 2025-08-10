GRABADO el 10-08-2025

La Feria del Hogar de 1982: así se vivió el fenómeno en Lima El Comercio

Del 22 de julio al 8 de agosto de 1982, Lima vivió una fiesta con la XVI Feria del Hogar, que superó el millón de visitantes. Había juegos para niños y espectáculos gratuitos: artes marciales, bandas, coros, cine, teatro y el inolvidable Gran Estelar. Era el centro comercial más grande y entretenido del mundo y una experiencia familiar única que marcó época.



