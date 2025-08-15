CRISIS del FENTNILLO en ARGENTINA: 100 MURTOS y un escándalo político NewsLR
Argentina atraviesa una de las crisis sanitarias más graves de su historia reciente: el gobierno de Javier Milei confirmó que el fentanilo medicinal contaminado ya provocó 100 muertes. La tragedia apunta a un laboratorio local como principal responsable, pero las acusaciones van más allá: Milei señala que sectores cercanos a Cristina Kirchner habrían encubierto al dueño del laboratorio HLB Pharma Group.
Las denuncias comenzaron en mayo, pero la ANMAT había inhabilitado al laboratorio tres meses antes de la primera víctima. El fentanilo contaminado se distribuyó en hospitales de Buenos Aires, cuatro provincias y la capital. Mientras el país exige justicia, la crisis estalla en plena campaña electoral, con la provincia de Buenos Aires como epicentro político.
¿Se hará justicia o será otro capítulo de la lucha política argentina?
