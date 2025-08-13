GRABADO el 14-08-2025

EDICIÓN MEDIODÍA Boluarte promulgó ley de amnistía para PNP y FF.AA shorts

EDICIÓN MEDIODÍA Boluarte promulgó ley de amnistía para PNP y FF.AA shorts



En una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno, se promulgó una ley que otorga amnistía a integrantes de las fuerzas del orden y comités de autodefensa que combatieron el terrorismo entre 1980 y 2000. La norma se plantea como un gesto humanitario y de reparación para quienes, con problemas de salud y edad avanzada, han afrontado extensos procesos judiciales.



13 de agosto de 2025.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

