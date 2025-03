GRABADO el 23-03-2025

Pánico de vecinos de Miraflores: sujeto desadaptado causa lesiones en menor de edad

Un fin de semana de caos se vivió en el cruce de la bajada Balta con la calle Víctor Fajardo, en Miraflores, cuando un hombre identificado como Diego Solari Zapata comenzó a lanzar objetos desde la terraza de su vivienda. El hecho dejó como saldo una menor de edad herida y múltiples daños materiales, incluyendo una mampara destrozada.



Un equipo de Panorama llegó al lugar y recogió testimonios de los vecinos, quienes afirmaron que no es la primera vez que este individuo protagoniza ataques similares. Yo fui atacada por él y hay una denuncia en su contra. A varios nos ha roto vidrios, mamparas, balcones ya estamos hartos. Esto no es de un solo día, declaró una de las vecinas afectadas.



Los residentes también señalaron que el vecino del primer piso es quien sufre con mayor frecuencia los ataques, y que han presentado denuncias previas ante la Policía, sin obtener respuesta efectiva.



VECINOS EXIGEN ACCIÓN FIRME



Tras el incidente, efectivos policiales llegaron para intervenir a Solari Zapata y lo trasladaron a la comisaría. Sin embargo, la comunidad exige que se tomen medidas más severas. La madre de la menor herida pidió protección para su hija, quien ahora teme salir de casa. Él tiene varias denuncias, pero hasta ahora no hacen nada. Necesitamos que las autoridades actúen ya, expresó.



La situación ha generado gran preocupación en la zona, donde los vecinos temen por su seguridad y la de sus familias. Piden que las autoridades respondan con urgencia y pongan fin a los constantes episodios de violencia protagonizados por este sujeto.





