GRABADO el 10-10-2025

Vacancia de Dina Boluarte y su impacto en la economía

EnVivo: ¿Vacancia de Dina Boluarte afectaría la economía peruana?, ¿se mantendría la estabilidad económica debido a la solidez de la moneda peruana?, ¿cómo se presentaría el mercado cambiario y qué comportamiento tendría el dólar?, nos da su mirada Jorge Guillén, docente de postgrado de ESAN DinaBoluarte vacanciapresidencial JoséJerí



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Illariywan Yachariy: MTC anuncia megaproyecto del tren rápido TumbesTacna.

Entrevista a director de la Real Academia Española.

José Jerí: Perfil del nuevo presidente del Perú.

Nuevo gobierno: ¿Qué debemos esperar del Ministerio del Interior ante la criminalidad?.

Economía sólida y mercados tranquilos: estabilidad pese a tensión política.

Medidas legales que afrontará la presidenta tras vacancia.

Ciudadano tiene derecho a acceder a un lenguaje claro de las instituciones publicas.

Noticias desde las regiones del Perú.

Andina en Regiones: pobladores realizan tradicional esquilado de vicuñas.

Noticias desde las regiones del Perú.

El presidente José Jerí llegó esta mañana a la sede de Gobierno para iniciar sus funciones.

Candidata del Estado peruano a la Corte de La Haya.

Vacancia de Dina Boluarte y su impacto en la economía.

José Jerí asume presidencia del Perú por sucesión constitucional tras vacancia de Dina Boluarte.

Las 5 del día: inician Plan Nacional contra las heladas y friaje.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.