GRABADO el 10-10-2025

Vacancia de Dina Boluarte y su impacto en la economía

EnVivo: ¿Vacancia de Dina Boluarte afectaría la economía peruana?, ¿se mantendría la estabilidad económica debido a la solidez de la moneda peruana?, ¿cómo se presentaría el mercado cambiario y qué comportamiento tendría el dólar?, nos da su mirada Jorge Guillén, docente de postgrado de ESAN DinaBoluarte vacanciapresidencial JoséJerí

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Illariywan Yachariy: MTC anuncia megaproyecto del tren rápido TumbesTacna.

Entrevista a director de la Real Academia Española.

José Jerí: Perfil del nuevo presidente del Perú.

Nuevo gobierno: ¿Qué debemos esperar del Ministerio del Interior ante la criminalidad?.

Economía sólida y mercados tranquilos: estabilidad pese a tensión política.

Medidas legales que afrontará la presidenta tras vacancia.

Ciudadano tiene derecho a acceder a un lenguaje claro de las instituciones publicas.

Noticias desde las regiones del Perú.

Andina en Regiones: pobladores realizan tradicional esquilado de vicuñas.

Noticias desde las regiones del Perú.

El presidente José Jerí llegó esta mañana a la sede de Gobierno para iniciar sus funciones.

Candidata del Estado peruano a la Corte de La Haya.

Vacancia de Dina Boluarte y su impacto en la economía.

José Jerí asume presidencia del Perú por sucesión constitucional tras vacancia de Dina Boluarte.

Las 5 del día: inician Plan Nacional contra las heladas y friaje.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Illariywan Yachariy: MTC anuncia megaproyecto del tren rápido TumbesTacna

video

Entrevista a director de la Real Academia Española

video

José Jerí: Perfil del nuevo presidente del Perú

video

Nuevo gobierno: ¿Qué debemos esperar del Ministerio del Interior ante la criminalidad?

video

Economía sólida y mercados tranquilos: estabilidad pese a tensión política

video

Medidas legales que afrontará la presidenta tras vacancia

video

Ciudadano tiene derecho a acceder a un lenguaje claro de las instituciones publicas

video

Noticias desde las regiones del Perú

video

Andina en Regiones: pobladores realizan tradicional esquilado de vicuñas

video

Noticias desde las regiones del Perú

video

El presidente José Jerí llegó esta mañana a la sede de Gobierno para iniciar sus funciones

video

Candidata del Estado peruano a la Corte de La Haya

video

Vacancia de Dina Boluarte y su impacto en la economía

video

José Jerí asume presidencia del Perú por sucesión constitucional tras vacancia de Dina Boluarte

video

Las 5 del día: inician Plan Nacional contra las heladas y friaje

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 11 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo