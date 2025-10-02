GRABADO el 02-10-2025

¡Procuradores públicos deben denunciar a mafias que extorsionan a transportistas!

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, detalló que presentaron un proyecto de ley en ese sentido al Congreso para evitar represalias y más crímenes.



Ojeda explicó que con ello se salvaguarda el proceso y se logrará imponer cadena perpetua contra la criminalidad. Más detalles aquí: https://andina.pe/agencia/noticia-atu-transporte-publico-convencional-opera-al-83-su-capacidad-1046953.aspx









