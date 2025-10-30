Noticias 30 de octubre: BUQUE DESTRUCTOR DE EE.UU ZARPA DEL CARIBE, MADURO AMENAZA A DISIDENTES
Un buque destructor de EE.UU. salió de Trinidad y Tobago después de varios días frente a las costas de Venezuela, en una operación antidrogas que aumenta la tensión regional. Al mismo tiempo, Maduro advirtió que quitará la nacionalidad a quienes apoyen una invasión extranjera, elevando la confrontación política en el país.
Trump reactivó pruebas nucleares, generando alerta internacional, mientras China exige respetar los acuerdos de desarme y busca estabilidad en la región. Los presidentes Trump y Xi Jinping firmaron un acuerdo comercial para reducir aranceles y cooperar contra el tráfico de fentanilo.
Médicos Sin Fronteras alertan sobre la crisis humanitaria en Gaza, con hospitales colapsados y escasez de medicinas, y piden acción de gobiernos latinoamericanos.
En otros hechos, el huracán Melissa causó daños en Cuba y se dirige a Bahamas la OMS denunció más de 460 muertos en un hospital de Sudán Amazon invertirá en inteligencia artificial en Corea del Sur China enviará su astronauta más joven y cuatro ratones al espacio y cinco personas fueron detenidas en Francia por el robo de joyas en el Louvre.
EEUU Venezuela Trump Maduro China XiJinping Israel Hamás Gaza ONU Latinoamérica Noticias Pacífico Caribe Sudán Cuba Huracán Amazon TIangong Finanzas BilleterasDigitales Louvre Geopolítica CrisisGlobal Internacionales
