GRABADO el 10-09-2025

10 de septiembre de 2025

Desde América Noticias

EDICIÓN MEDIODÍA Impuesto aeroportuario afectaría el turismo shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandro Sanz confirma fecha en Lima shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Aseguran que Isabella Ladera habría filtrado video con Beéle shorts.

Katty Prado y José Ríos, enfrentados por la manutención de sus hijos América Espectáculos (HOY).

Selena Gómez reveló que padece artritis América Espectáculos (HOY).

Según Valentino Lázaro, Isabella Ladera habría filtrado video con Beéle América Espectáculos (HOY).

10 de septiembre de 2025.

Fiscalía cuestiona cifras oficiales de detenidos de la PNP Edición Mediodía Noticias Perú.

Tarifa adicional en aeropuerto genera preocupación en turismo Edición Mediodía Noticias Perú.

Debaten eliminar ley seca y ampliar difusión de encuestas Edición Mediodía Noticias Perú.

Congresista impulsa nuevo retiro de fondos de pensiones Edición Mediodía Noticias Perú.

Enfermeras de EsSalud inician huelga indefinida por reclamos Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Luna Gálvez respalda el retiro de fondos de las AFP shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Christian Yaipén se emocionó al ver a su hijo en pantalla shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Quiénes son los villanos de la nueva temporada? shorts.

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

América Noticias

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Día del Contador Público

Día del Contador Público

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Fallecimiento del capitán Alipio Ponce Vásquez

Fallecimiento del capitán Alipio Ponce Vásquez

