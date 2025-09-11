GRABADO el 11-09-2025

Dina Boluarte: Ya no hay motivos para protestar en Perú

Durante un evento oficial, la presidenta Dina Boluarte sostuvo que los peruanos han aprendido a evitar protestas y bloqueos de carreteras, afirmando que no hay razones para generar caos. Además, destacó la recuperación económica y su compromiso de dejar un país estable hasta el final de su mandato.

Edición Mediodía Noticias Perú

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Día del Programador Informático

Día del Programador Informático

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

